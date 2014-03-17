Члены банды предстанут перед судом за девять убийств

Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении членов банды, совершивших девять убийств. Участники группировки изобличены в совершении ряда тяжких преступлений, сообщает пресс-служба СК РФ.

Обвиняемыми по делу проходят Сергей Балихин, Виктор Якубев, Марат Юсупов и Юрий Козлов. В зависимости от роли каждого они обвиняются по статьям "Бандитизм", "Убийство", "Разбой" и "Незаконный оборот огнестрельного оружия".

По версии следствия, в 2009 году Балихин создал преступную группировку, которая по его замыслу должна была заниматься грабежами. В ходе расследования удалось установить причастность участников банды к убийству девяти человек.

Так, 7 марта 2009 года злоумышленники совершили налет на квартиру в Заревом проезде, где убили трех человек, в том числе ребенка. 26 ноября 2010 года они застрелили продавца торгового павильона на улице Линии Октябрьского железной дороги. 18 марта 2011 года налетчики ограбили ломбард на Брянской улице и убили трех сотрудников магазина.

29 декабря 2011 года банда совершила разбойное нападение на магазин "Свадебный" на Бутырской улице, в ходе которого был убит директор торговой точки, а 20 февраля 2012 года злоумышленники застрелили пенсионерку в Домодедово.

Лидер преступной группировки дал признательные показания. В ходе обыска на даче у одного из членов банды были изъяты три гранаты, пять пистолетов и два обреза.

Дело передано для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.