16 апреля 2016, 11:08

Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении руководства "Метроспецстроя"

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам ООО Союз "Метроспецстрой", сообщает пресс-служба следственного комитета.

Уточняется, что долг перед сотрудниками составил более 80 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности".

По версии следствия, с января 2015 года по настоящее время неустановленные лица из числа руководства компании при наличии финансовой возможности не выплачивали работникам заработную плату и иные выплаты.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и задержания причастных лиц.

В офисе компании проведены обыски, в ходе которых были изъяты документы и электронные носители. Проводятся допросы сотрудников организации.

Ранее СК возбудил уголовное дело в отношении руководства ООО "Тоннельное строительное управление – 15" по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности".

По версии следствия, с ноября 2015 года неустановленные лица из числа руководства компании не выплатили своим сотрудникам заработную плату на сумму свыше семи миллионов рублей.

