Скандал в подмосковной школе: что известно

Следователи проверяют информацию об издевательствах над учеником младших классов средней школы в поселении Лесной городок Одинцовского района. Подробности произошедшего в подмосковной школе – в материале телеканала "Москва 24".

Инцидент в школе

Родители школьников Лесногородской школы Одинцовского района пожаловались на издевательства над младшеклассниками со стороны двух братьев-близнецов, которые учатся в том же учебном заведении.

Внимание родителей и журналистов привлек последний инцидент с учащимся младших классов. По словам бабушки одного из учеников, над ее внуком пытались надругаться сверстники.

Женщина утверждает, что два брата близнеца – ученики четвертого класса – раздели и избивали мальчика в туалете, а затем пытались склонить его к непристойным действиям. "Он приходит все эти дни и говорит, мне надо помыться", – рассказала Валентина Рыбина, бабушка пострадавшего мальчика. На вопрос зачем, внук ответил: "Меня в унитаз головой засунули. Вот эти братья, в туалете. Они меня как будто караулят".

Соответствующее заявление женщина подала в полицию.

Женщина рассказала, что ее внук сумел отбиться, но получил большой стресс. По ее словам, сейчас ребенок практически не выходит из дома и находится в стрессовом состоянии. При этом сами братья-близнецы признают, что били сверстника, но отрицают факт каких-либо издевательств.

"После школы просто его побили и все", – говорит один из близнецов. На вопрос журналиста требовали ли ребята снимать одежду или макали головой в унитаз, мальчик ответил: "Нет".

Со слов самих учащихся, близнецы, фигурирующие в скандальной истории – ребята неблагополучные. "Про ребят, конечно, там у них вообще все плохо. Они ходят постоянно там на учете в милиции стояли – это точно. И ну разбойники, что сказать. У них лица прям вот такие, бандитские. Вдвоем всегда ходят, там из магазинов иногда что-то подворовывают", – рассказал один из учащихся.

Реакция и проверки

Что произошло на самом деле теперь предстоит выяснить следствию. А пока что родители школьников лесногородской средней общеобразовательной школы остро реагируют на случившееся. Одни негодуют и поддерживают пострадавшего ребенка, в то время как другие в случившееся поверить не готовы.

"Два мальчика ходят и смеются и на камеру, разные вещи говорят. А мальчик которого унизили, лежит дома, плачет и умереть хочет", – негодует одна из родителей.

С ней не согласна другая родительница. "Я не могу физически представить, как в этой переполненной школе такое могло произойти. Представляете – его раздели, макали, и все это время никто ничего не видел. У меня есть сомнения", – говорит женщина.

"У всех родителей шок, все звонят, все плачут. Кто-то поведет детей в первый класс, девочек. У меня тоже девочка", – жалуется еще одна женщина.

По данным СМИ, это не первый инцидент в школе, но за их сокрытиями, якобы, стоят сами учителя и директор. Управление образования уже провело в школе пресс-конференцию. Была создана межведомственная комиссия, куда вошли независимые педагоги, представители общественных организаций, психологи. Они будут разбираться в обстоятельствах дела.

К разрешению ситуации также подключилась уполномоченная по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Она посетила школу с проверкой. Директора от обязанностей временно отстранили.

"В школе не были предприняты попытки профилактики. Сейчас проверяются все открывшиеся факты. Если они подтвердятся, нами будут приняты меры по поводу учителей. Директор школы отстранен от исполнения своих обязанностей на время расследования", – заявила она в ходе проверки.

Отмечается также, что если факты домогательств со стороны учеников подтвердятся, директора школы уволят. Мишонова добавила, что проверка также пройдет во всех школах района.