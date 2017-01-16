Прокуратура начала проверку после столкновения лайнера и погрузчика

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Прокуратура начала проверку после столкновения лайнера и автопогрузчика в аэропорту Домодедово, сообщает пресс-служба Межрегиональной транспортной прокуратуры.

По словам представителей ведомства, в результате проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

14 января самолет Ан-148, направлявшийся из Москвы в Саратов, выехал на техническую полосу для спецтранспорта и наехал на погрузчик. По предварительным данным, ЧП произошло из-за нарушения правил управления судном.