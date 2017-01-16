Форма поиска по сайту

16 января 2017, 14:35

Происшествия

Генетическая экспертиза подтвердила личность похищенного в Дедовске ребенка

Генетическая экспертиза подтвердила, что младенец, похищенный в 2014 году из Дедовской больницы – это тот же малыш, которого изъяли в 2017 году у жительницы Красногорского района, сообщили в ГСУ следственного комитета по Московской области.

Уголовное дело по факту похищения месячного мальчика из палаты детского отделения Дедовской городской больницы было заведено в июне 2014 года. К расследованию были привлечены наиболее опытные следователи, а также общественность и средства массовой информации.

11 января 2017 год стало известно, что следователи задержали 40-летнюю жительницу Красногорского района Подмосковья Елену Спахову, которая подозревается в похищении.

Два года малыш жил в чужой семье. Женщина, которая предположительно украла малыша-отказника из Дедовской больницы, намерена отстаивать свое право воспитывать мальчика.

Следователями принято решение об избрании в отношении нее меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, в виде подписки о невыезде.

