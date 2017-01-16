Генетическая экспертиза подтвердила личность похищенного в Дедовске ребенка

Генетическая экспертиза подтвердила, что младенец, похищенный в 2014 году из Дедовской больницы – это тот же малыш, которого изъяли в 2017 году у жительницы Красногорского района, сообщили в ГСУ следственного комитета по Московской области.

Уголовное дело по факту похищения месячного мальчика из палаты детского отделения Дедовской городской больницы было заведено в июне 2014 года. К расследованию были привлечены наиболее опытные следователи, а также общественность и средства массовой информации.