15 ноября 2016, 19:19

Происшествия

Министра экономического развития Улюкаева отправили под домашний арест

Алексей Улюкаев. Фото: ТАСС/Дмитрий Астахов

Суд постановил отправить под домашний арест министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки. Министр пробудет под домашним арестом до 15 января 2017 года, сообщает телеканал "Москва 24".

Судья также запретил Улюкаеву четырехчасовые прогулки, на которых настаивали адвокаты. Защита намерена опротестовать решение суда.

Как считают в СК, он получил два миллиона долларов за выданную его ведомством положительную оценку, позволившую "Роснефти" купить государственный пакет акций "Башнефти". К самим компаниям у правоохранителей претензий нет.

На заседании следователи заявили, что Улюкаев не признает вину в получении 2 миллионов долларов взятки. От дачи показаний он отказался. Также сотрудники СК рассказали в суде, что показания против главы Минэкономразвития дали очевидцы. Сам Улюкаев заявил,что не отказывался от дачи показаний и настроен максимально сотрудничать со следствием.

По данным спецслужб, в ходе разговора о приватизации "Башнефти" звучали угрозы в адрес представителей "Роснефти", и представители последней обратились в СК, после чего завели уголовное дело, а в ночь на 15 ноября Улюкаева задержали с поличным. Свою вину фигурант не признал.

Телефон министра поставили на прослушку летом, а в оперативной разработке он находился около года.

Алексей Улюкаев, которому в марте исполнилось 60 лет, занимает пост министра экономического развития с июня 2013 года. До этого в течение 9 лет был первым заместителем председателя Центрального банка России. С 2000 по 2004 год Улюкаев работал первым заместителем министра финансов.
Сюжет: Уголовное дело в отношении Алексея Улюкаева
следствие уголовные дела взятки аресты Алексей Улюкаев

