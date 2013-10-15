Орхан Зейналов признал вину в убийстве в разговорах с оперативниками

Подозреваемый в убийстве Егора Щербакова признал свою вину

Следователи не сомневаются, что задержанный во вторник гражданин Азербайджана Орхан Зейналов является убийцей москвича Егора Щербакова. Об этом заявил журналистам официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

По его словам, 16 октября следователи обратятся в суд с ходатайством об аресте Зейналова.

Дальнейшие оперативно-следственные мероприятия будут проводиться в зависимости от показаний задержанного. Если он не сознается в совершении преступления, не исключено проведение очной ставки со свидетелем убийства. В любом случае, убийца москвича понесет заслуженное наказание, добавил Маркин.

Как сообщает телеканал "Москва 24", Зейналов уже признавал свою вину в неофициальных разговорах с оперативниками.

Найти Зейналова помог его арендодатель Алексей Пронкин. Он узнал знакомого в телевизионном сюжете. За помощь в поимке преступника Пронкин получит вознаграждение в 1 миллион рублей.

Кроме того, награды получат сотрудники правоохранительных органов, которые принимали участие в операции по задержанию Зейналова, сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Он поблагодарил полицейских за выполненную работу.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД, Зейналова также проверят на причастность к другим преступлениям.

Напомним, убийство москвича Егора Щербакова, ставшее причиной массовых беспорядков в Западном Бирюлеве, произошло в ночь на 10 октября.

Молодой человек возвращался домой со своей девушкой, когда проходивший мимо мужчина начал оскорблять девушку и затем нанес Щербакову несколько смертельных ударов ножом. Подозреваемый с места преступления скрылся.

При этом у столичной полиции есть основания полагать, что к убийству причастен уроженец Азербайджана Орхан Зейналов Захит оглы. Он жил в Москве в съемной квартире, но последние несколько дней по своему временному месту жительства не появлялся. Во вторник столичная полиция сообщила о задержании подозреваемого.