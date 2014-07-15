Три фигуранта "дела Сугробова" попросили судить их в особом порядке

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Три фигуранта дела об организации банды в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России попросили судить их в особом порядке. Блюстители порядка согласились с их аргументами, сообщает "Коммерсантъ".

Речь идет об агентах ГУЭБиПК Алексее Клюшкине и Александре Леонове, а также предпринимателе Сергее Ласкине. Все они являются фигурантами "дела Сугробова". Обвиняемые полностью признали свою вину и попросили рассмотреть их дела в особом порядке без проведения судебного следствия.

По данным издания, Следственный комитет и Генпрокуратура согласились с доводами обвиняемых. Всем троим подследственным инкриминируется пособничество в превышении должностных полномочий. Леонов, Клюшкин и Ласкин могут отправиться за решетку на срок до 10 лет.





Организатором преступного сообщества следствие считает экс-руководителя антикоррупционного управления МВД России генерала Дениса Сугробова.

Сугробов и другие его экс-коллеги обвиняются в попытке подставить сотрудника ФСБ. В частности, они планировали выдать себя за бизнесменов и предложить взять их "под крышу" за 10 тысяч долларов в месяц. После этого заподозренные в злоупотреблениях сотрудники были временно освобождены от должностей.

Обвиняемым по этому делу, в частности, проходил заместитель Сугробова генерал Борис Колесников, который 16 июня покончил с собой во время допроса. Он попросил разрешения у следователя отлучиться в туалет, но по дороге туда выпрыгнул в окно.