Задержанного в Стамбуле российского журналиста могут депортировать

Избитого в Стамбуле журналиста Аркадия Бабченко могут депортировать

Журналиста "Новой газеты" Аркадия Бабченко, избитого накануне в Стамбуле, могут депортировать из Турции. Решение будет принято сегодня днем. Об этом сообщили в генеральном консульстве России в Стамбуле.

Сейчас Бабченко находится в местном отделении полиции, сообщает телеканал "Москва 24".

Драка произошла на площади Таксим в Стамбуле, где проходят массовые антиправительственные демонстрации. По словам самого журналиста, к нему подошли два человека в гражданском, когда он фотографировал водомет. Они не представились и заявили, что снимать на площади нельзя. Когда Бабченко стал задавать вопросы, его начали избивать. Затем журналиста задержали полицейские и отвезли в госпиталь, а потом уже и в отделение полиции. Сейчас здоровью Бабченко ничего не угрожает.

Как ранее писало издание M24.ru, полиция Стамбула утверждает, что россиянин вел несанкционированную съемку на площади города.

Напомним, по всей Турции уже более двух недель проходят массовые демонстрации. Они начались в Стамбуле с митинга в защиту парка Гези. 11-го июня столкновения полиции с митингующими произошли на площади Таксим в Стамбуле. Жертвами беспорядков в Турции уже стали пять человек, около пяти тысяч пострадали.