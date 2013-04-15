Минюст не нашел среди российских НКО иностранных агентов

Фото: ИТАР-ТАСС

Ни одна некоммерческая организация в России не вошла в реестр иностранных агентов, а их деятельность не расценивается как политическая. Об этом на специальном заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшемся 15 апреля, сказала замдиректора департамента по делам НКО Минюста РФ Татьяна Вагина. Она отметила, что прокуратура совместно с министерством провела 528 проверкок НКО в 49 регионах. В остальных субъектах прокуратура действовала самостоятельно. При этом она призвала общественников обращаться в ведомство, если "при проверках сотрудники Минюста вели себя некорректно".

По данным членов cовета, всего в ходе масштабной проверки прокуратура собирается проверить тысячи НКО. "Уже были проверены социальные, экологические, образовательные, исследовательские, религиозные, детские и правозащитные организации, - сказал член cовета Павел Чиков. – По его словам, прокуратура назвала проверки плановыми, но на официальном сайте нет информации о них. Он добавил, что с некоторых организаций требуют отчетность о деятельности за пять лет. Причем, приходят поздно вечером и требуют все документы к утру, а это колоссальный объем. Он отметил, что сейчас надзорный орган направил свои силы на проверку международной религиозной организации "Свидетели Иеговы".

Представителей Генпрокуратуры на заседании совета не было. По словам прокуроров, до окончания всех проверок говорить о результатах рано. "Плановая проверка некоммерческих организаций не завершена, … до окончания проверки обсуждение ее результатов не целесообразно", - сказано в письме cовету, подписанном замгенпрокурора Виктором Гринем (письмо есть в распоряжении М24.ru).

По мнению советника президента Михаила Федотова, в прокуратуре "по-прежнему действует палочная система", которая направлена "не на результат, а на число проверок". Однако он все же предложил пригласить на следующее заседание представителя Генпрокуратуры и заслушать его доклад, чтобы позиция надзорного органа тоже прозвучала. При этом Федотов напомнил, что в мае этого года о развитии ситуации будет дополнительно доложено президенту.

Напомним, что в конце марта сразу в нескольких некоммерческих организациях сотрудники прокуратуры, налоговой инспекции, Минюста, МВД, ФСБ, МЧС и других провели проверки по всей России. В том числе, они прошли в московском офисе международной правозащитной организации Amnesty International, в фонде "Общественный вердикт", организациях "За права человека" и "Право ребенка",

в штаб-квартире общества "Мемориал" в Москве и "Гражданского контроля" в Санкт-Петербурге.

Сначала представители прокуратуры заявляли, что проверки были запланированными. Но позже пояснили, что проверки НКО проводились в рамках законов "О противодействии экстремисткой деятельности" и "О некоммерческих организациях", так называемых "иностранных агентов". Этот закон вступил в силу в ноябре 2012 года.

Екатерина Карачева