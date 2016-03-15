Две участницы банды лжемагов предстанут перед судом

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Столичная полиция направила в суд уголовное дело двух участниц банды лжецелителей, похитивших 9 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГСУ московского главка МВД.

По данным следствия, для привлечения клиентов, нуждающихся в нетрадиционной помощи, лжемаги разместили в передачах на одном из телеканалов трансляции сеансов парапсихологической помощи.

За оказание фиктивных эзотерических услуг потерпевшие перечислили аферистам более 9 миллионов рублей. На основании этого было заведено уголовное дело по статье "Мошенничество в крупном размере", все участники банды были задержаны.

С двумя участницами группы было заключено досудебное соглашение, за это им могут назначить наказание, не превышающее двух третей от максимального (10 лет колонии).

Материалы были направлены в Кузьминский райсуд, дело других участников сообщества еще расследуется.