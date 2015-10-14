Форма поиска по сайту

14 октября 2015, 13:57

Происшествия

Двоих экс-полицейских обвинили в превышении полномочий

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Столичное управление СКР предъявило обвинение двоим экс-полицейским, которые без основания удерживали мужчину в отделении 14 часов, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 23 июля 2015 года двое бывших сотрудников ОМВД России по району Текстильщики под обманным предлогом доставили мужчину, которого в отсутствие законных оснований удерживали на протяжении 14 часов.

Обвинение предъявлено по статье "Превышение должностных полномочий", экс-полицейским была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

следствие уголовные дела обвинения превышение полномочий отделение полиции

