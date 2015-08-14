Cледствие по делу об убийстве Бориса Немцова продлили до 28 ноября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Срок следствия по делу об убийстве Бориса Немцова продлили до 28 ноября, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на адвоката фигуранта дела Анзора Губашева Мусу Хадисова.

"Срок следствия продлен, и будут продлевать меру пресечения", – сказал юрист.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой.

Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".

Ранее m24.ru сообщало, что все фигуранты дела прошли психиатрическую экспертизу, их признали вменяемыми.