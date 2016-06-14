Арест жены Эрика Китуашвили продлили до 15 сентября

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Тверской суд продлил до 15 сентября срок ареста Анны Каганской, обвиняемой в мошенничестве жены основателя "Смотры.ру" Эрика Китуашвили, передает Агентство "Москва".

Ранее об этом ходатайствовали следственные органы. Дело в отношении Каганской возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой". По данным следствия, женщина совместно с неустановленными соучастниками инсценировала хищение дорогостоящей иномарки, за которую по ложным документам было получено страховое возмещение в размере около трех миллионов рублей.

Самого основателя интернет-ресурса "Смотра.ру" Эрика Китуашвили также ранее задержали по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Ему вменяется, что в 2008 году он с сообщниками на Каргопольской улице инсценировал хищение дорогостоящей иномарки, затем представил в страховую компанию поддельные документы и получил на банковский счет страховку в 1,35 миллиона рублей.