Подозреваемому в краже 65 млн долларов у банка предъявлено обвинение

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следственное управление столичной полиции предъявило обвинение подозреваемому в хищении 65 миллионов долларов одного из российских банков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

По версии следствия, в 2007 году руководители крупного металлургического предприятия заключили договор кредитной линии на 80 миллионов долларов с одним из российских банков под предлогом пополнения оборотных средств.

В качестве обеспечения кредита выступили 100% акций одного из заводов, принадлежащих предприятию. Полученные первым траншем деньги – 65 миллионов долларов – ушли на подконтрольные счета некоторых юридических лиц и распределены между соучастниками.

Позже, уклоняясь от исполнения обязательств перед банком, на общем собрании акционеров предприятия в мае 2009 года было решено забрать часть имущества завода, чьи акции были в залоге, что снизило стоимость ценных бумаг.

Следственное управление столичной полиции возбудило уголовное дело по статье "Присвоение или растрата", в апреле этого года были задержаны трое подозреваемых. Одного из них Тверской райсуд отправил под стражу, причастность других не подтвердилась.