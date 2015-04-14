Задержан третий подозреваемый по делу об исчезновении режиссера Якжиной

Фото: ТАСС/Виталий Иванов
Правоохранители задержали третьего мужчину, подозреваемого в причастности к исчезновению режиссера-документалиста Тамары Якжиной. Его личность пока не раскрывается, сообщает пресс-служба СК по Москве.
Известно, что третий задержанный – москвич 1963 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
Ранее стало известно, что 52-летний житель подмосковного Королева Эльман Карякин и 31-летний житель столицы Роман Фирсов были задержаны по подозрению в похищении режиссера. При задержании у мужчин были обнаружены и изъяты документы на продажу квартиры Якжиной.
Тамара Якжина пропала без вести 16 марта. Об исчезновении женщины в полицию сообщили родственники.
Ссылки по теме
- Суд арестовал двоих подозреваемых в похищении режиссера Тамары Якжиной
- Задержаны подозреваемые по делу об исчезновении режисера Тамары Якжиной
Теперь поиски режиссера усилились, расследование дела взял под личный контроль начальник столичного главка МВД. До настоящего времени местонахождение Якжиной неизвестно.
По словам знакомых Тамары Якжиной, в интернете появились объявления о продаже ее квартиры, но потом рекламу удалили. Следствие рассматривает различные версии исчезновения режиссера, в том числе и возможность мошенничества с жилплощадью. Уголовное дело заведено по статьям "Убийство" и "Покушение на мошенничество".
Карякин и Фирсов арестованы до 2 июня.
Сайты по теме