Задержан третий подозреваемый по делу об исчезновении режиссера Якжиной

Фото: ТАСС/Виталий Иванов

Правоохранители задержали третьего мужчину, подозреваемого в причастности к исчезновению режиссера-документалиста Тамары Якжиной. Его личность пока не раскрывается, сообщает пресс-служба СК по Москве.

Известно, что третий задержанный – москвич 1963 года рождения. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее стало известно, что 52-летний житель подмосковного Королева Эльман Карякин и 31-летний житель столицы Роман Фирсов были задержаны по подозрению в похищении режиссера. При задержании у мужчин были обнаружены и изъяты документы на продажу квартиры Якжиной.

Тамара Якжина пропала без вести 16 марта. Об исчезновении женщины в полицию сообщили родственники.

Теперь поиски режиссера усилились, расследование дела взял под личный контроль начальник столичного главка МВД. До настоящего времени местонахождение Якжиной неизвестно.

По словам знакомых Тамары Якжиной, в интернете появились объявления о продаже ее квартиры, но потом рекламу удалили. Следствие рассматривает различные версии исчезновения режиссера, в том числе и возможность мошенничества с жилплощадью. Уголовное дело заведено по статьям "Убийство" и "Покушение на мошенничество".

Карякин и Фирсов арестованы до 2 июня.