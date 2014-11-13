Московский НПЗ заявил о непричастности к загрязнению воздуха

Московский НПЗ заявил об отсутствии доказательств загрязнения воздуха

Московский нефтеперерабатывающий завод получил протокол Росприроднадзора об административном правонарушении. В пресс-службе компании "Газпром нефть", владеющей заводом, заявили, что в документе не представлены доказательства причастности предприятия к загрязнению атмосферы, передает канал "Москва 24".

"В соответствии с протоколом, который мы получили от Росприроднадзора, данные по показателям уровня сероводорода на источниках выбросов на территории Московского нефтеперерабатывающего завода равны нулю. Утверждения протокола о том, что установлено многократное превышение предельно допустимых концентраций по изопропилбензолу и пропаналю как на территории завода, так и на границе санитарной зоны, некорректны", - отметила пресс-секретарь ОАО "Газпром нефть" Екатерина Стенякина.

По сообщению "Газпром нефти", замеры были проведены в трех точках, две из которых находились уже за границами завода. При этом превышение выбросов на территории предприятия рассчитывали по нормам для жилых массивов, а не для заводов.

Ранее Росприроднадзор зафиксировал превышение содержания изопропилбензола в санитарной зоне Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Специалисты взяли пробы воздуха по следующим компонентам: сероводород, углеводороды, а также органические вещества.

В результате были выявлены превышения по содержанию изопропилбензола в 23 и 30 раз. Также было зафиксировано превышение по ксилолу (более чем в 2 раза) и пропаналю (в 13 раз).

Ранее глава департамента природопользования Антон Кульбачевский сообщил, что Московский нефтеперерабатывающий завод продолжит работу без разрешения на выбросы до окончания реконструкции.

Предприятию не могут выдать документацию, пока ведется реконструкция, пояснил Кульбачевский. Глава департамента отметил, что возможность работать до ноября 2015 года без разрешения на выбросы НПЗ предоставил суд. Решение связано с тем, что сейчас российские законы не ограничивают предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных углеводородов.

Соответствующие нормы разрабатывает ФБУЗ "Российский реестр потенциально опасных веществ Роспотребнадзора" при участии экспертов МНПЗ, сообщила M24.ru компания "Газпром нефть". Результаты работы экспертов 2 октября рассмотрела комиссия Роспотребнадзора.

Несмотря на отсутствие разрешения, завод должен работать по предписаниям, выданным до начала реконструкции. После завершения реконструкции Московскому НПЗ выдадут разрешение на выбросы вредных веществ в атмосферу с более жесткими ограничениями.

Ранее M24.ru сообщало, что Минприроды заявляло о возможной приостановке работы московского НПЗ на срок до 90 дней из-за незаконных выбросов.

Напомним, 10 ноября жители города начали жаловаться на запах сероводорода в воздухе. На НПЗ была направлена мониторинговая группа. От самого завода сообщений об аварии не поступало. В пресс-службе ОАО "Газпромнефть-МНПЗ" M24.ru сообщили, что никаких неполадок на предприятии зафиксировано не было.

Помимо этого, виновник выброса сероводорода будет оштрафован на сумму от 180 до 250 тысяч рублей. Точную причину происшествия установит суд на основании экспертизы Росприроднадзора и МЧС.