Сергея Полонского перевели в тюрьму строгого режима

Бизнесмена Сергея Полонского перевели в тюрьму строгого режима на окраине Пномпене. Об этом сообщил камбоджийский адвокат, работавший с россиянином ранее.

Юрист отметил, что это беспрецедентный случай, когда речь идет об экстрадиции или депортации.

Сегодня суд в Камбодже должен рассмотреть вопрос о выдаче Сергея Полонского. Ситуация осложняется тем, что в Камбодже бизнесмен проходит по незавершенному делу о дебоше на яхте, который он устроил в канун Нового года.

Напомним, что Сергей Полонский был задержан полицией Камбоджии 11 ноября.

В России он обвиняется в хищении 5,7 миллиарда рублей, выделенных дольщиками на строительство жилого комплекса "Кутузовская миля". Пострадавшими от его действий признаны более 80 человек. По версии следствия, подконтрольная Полонскому компания получила от вкладчиков деньги, после чего заморозила строительство. Впоследствии руководство компании инициировало ее банкротство и ликвидацию.