13 октября 2015, 16:25

Происшествия

Задержанного по подозрению в убийстве помощника депутата Госдумы отпустят

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Следователи выяснили, что мужчина, задержанный по подозрению в убийстве помощника депутата Госдумы, не причастен к преступлению. После завершения следственных действий его отпустят на свободу, сообщает пресс-служба столичного управления СК.

"В связи с наличием сведений о возможной причастности мужчины к совершению преступления, следователями выполнен весь комплекс необходимых следственных действий, в ходе которых данная информация не подтвердилась. После завершения следственных действий мужчина будет отпущен. Расследование по уголовному делу продолжается", - отмечается в релизе ведомства.

Ранее в столице был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве помощника депутата Госдумы. Тело мужчины со множественными колотыми ранениями живота и спины обнаружила жена погибшего в их квартире. СК возбудил уголовное дело по факту убийства. Покойный – помощник члена Комитета Госдумы по бюджетам и налогам Раисы Карамзиной Иван Рязанцев.

В конце сентября в Тверской области убили депутата Николая Попова. Его тело нашли на окраине деревни Спас Торжокского района рядом с автомобилем Suzuki. За расследование взялись следователи из столицы.

