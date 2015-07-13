Найден предполагаемый виновник аварии в САО с тремя погибшими

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные полицейские нашли предполагаемого виновника ДТП на Беговой улице, в котором погибли три человека, сообщили m24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Мужчина - водитель иномарки - находился в больнице. Его взяли под охрану, в ближайшее время будет решен вопрос о мере пресечения. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП.

Авария произошла на Беговой улице, около дома №24. BMW 750 наехал на ограждение и загорелся по всей площади. В машине находились пять человек, двое смогли покинуть салон, трое погибли.

Дело заведено по статьям "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух или более лиц" и "Оставление в опасности".