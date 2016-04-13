СК завершил расследование уголовного дела о попытке изнасилования студентки

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

СК завершил расследование уголовного дела о попытке изнасилования двумя молодыми людьми студентки одного из столичных вузов, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Москве.

19-летних молодых людей обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, покушении на изнасилование, нарушении неприкосновенности частной жизни и изготовлении порнографических материалов.

По версии следствия, 27 сентября 2015 года в ночном клубе, расположенном по Ленинградскому проспекту, двое посетителей заведения в уборной комнате совершили в отношении студентки одного из столичных вузов насильственные действия сексуального характера, а также попытались ее изнасиловать. Обвиняемые ранее были знакомы с девушкой.

Через несколько дней один из них разместил в соцсетях видео с насильственными действиями, снятое на камеру мобильного телефона.

В октябре прошлого года по данному факту СК возбудил уголовное дело, а в декабре молодым людям было предъявлено обвинение. Пресненский суд санкционировал их арест. В настоящее время арест продлен до 2 июня 2016 года.

В настоящее время обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела, затем дело направят для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд.