Уголовное дело завели после гибели ребенка на хоккейной тренировке в Подмосковье

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти ребенка после хоккейной тренировки в Подмосковье, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Подросток 14 лет плохо почувствовал себя вечером 11 февраля, после тренировки в ледовом дворце "Витязь", расположенном в Подольске.

Мальчика пытались реанимировать врачи скорой помощи, но спасти его не удалось.

Погибший ребенок занимался хоккеем с пяти лет, проблем со здоровьем у него не было. По предварительным данным, подросток умер от отека легких в результате ОРВИ.

Каких-либо повреждений, которые могли привести к смерти, на теле мальчика не обнаружили. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.