12 декабря 2015, 14:22

Происшествия

Виновнику аварии на Крымском мосту предъявлено заочное обвинение

Фото: ТАСС/Татьяна Силина

Заочное обвинение в нарушении ПДД предъявлено 18-летнему виновнику аварии на Крымском мосту, сообщает Агентство "Москва".

По словам руководителя пресс-службы столичного управления МВД России Андрея Галиакберова, водителю Ferrari предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Он также добавил, что 18-летний обвиняемый, являющийся гражданином Израиля, будет незамедлительно задержан при пересечении границы России и доставлен в Главное следственное управление московской полиции для проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий.

Напомним, 15 октября на Крымском мосту произошло крупное ДТП с возгоранием автомобиля. Спорткар Ferrari на скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с двумя машинами. За рулем сидел молодой человек без водительских прав.

При столкновении пострадали два человека. В результате удара Ferrari загорелась. Водитель с места происшествия скрылся. По данным полиции, скоростной автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо – компанию, занимающуюся продажей и приемом автомашин на комиссию.

Позже водителя спорткара нашли в одной из столичных больниц. Добавим, что молодой человек соврал полиции насчет своего возраста, сказав, что ему нет 18 лет. Позднее выяснилось, что молодой водитель Ferrari является гражданином Израиля.

