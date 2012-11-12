Адвокаты заявили о завершении следствия по делу о ДТП на Ленинском

Фото: ИТАР-ТАСС

Завершено расследование дела о ДТП на Ленинском проспекте в Москве.

"Закончилось следствие по делу ДТП на Ленинском. По версии следствия, виновны в ДТП погибшие врачи. После утверждения прокурором Москвы дело передадут в Гагаринский суд", – говорится на сайте коллегии адвокатов Москвы "Трунов, Айвар и партнеры".

Адвокаты коллегии подали свои возражения.

Резонансное ДТП произошло 25 февраля 2010 года в районе площади Гагарина. Автомобиль Citroen под управлением Ольги Александриной столкнулся с Mercedes, принадлежавшим "ЛУКОЙЛу". В результате ДТП погибли обе женщины, ехавшие в Citroen, а топ-менеджер ЛУКОЙЛА Анатолий Барков и его водитель получили травмы. Виновной в ДТП была признана водитель Citroen, и в связи с ее смертью дело закрыли.

Однако не согласные с таким решением родственники обратились в Конституционный суд России, который признал не соответствующими Конституции нормы Уголовного кодекса, позволяющие прекратить дело в связи со смертью подозреваемого без согласия его близких родственников. В результате следствие по делу было возобновлено.

Кроме того, независимая экспертиза, проведенная Федерацией автовладельцев России, установила невиновность погибших женщин. Согласно выводам экспертизы, за рулем Mercedes мог находиться сам Барков, а не его водитель, как сообщалось ранее. Причиной ДТП стал выезд Mercedes на полосу встречного движения, говорится в отчете ФАР.