Лидера автосообщества "Смотра.ру" обвинили в клевете

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Лидеру автосообщества "Смотра.ру" Эрику Китуашвили предъявили обвинения в клевете на сотрудников полиции, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Москве.

По версии следствия, 22 февраля 2016 года Китуашвили в зале Тверского суда публично обвинил некоторых руководителей подразделений столичной полиции. Он заявил, что они совместно дали взятку начальнику столичного главка полиции Анатолию Якунину за назначение на замещаемые ими должности.

Китуашвили обвиняется по статье "Клевета", по которой ему грозит штраф в размере до пяти миллионов рублей.

Напомним, основателя сайта "Смотра.ру" задержали 21 февраля этого года по уголовному делу о хищении в особо крупном размере денежных средств, принадлежащих одной из столичных страховых компаний.

По данным следствия, обвиняемый в июне 2008 года вместе с пособниками инсценировал хищение дорогостоящей иномарки. После этого злоумышленники якобы представили в страховую компанию подложные документы и, после наступления страхового случая, получили на банковский счет возмещение в размере 1 миллиона 350 тысяч рублей. Свою вину Эрик Китуашвили не признает.