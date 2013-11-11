СК устанавливает причины взрыва газа в подмосковной девятиэтажке

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники подмосковного Следственного комитета осмотрят частично разрушенный в результате взрыва газа дом в Сергиево-Посадском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального СК, криминалисты ведомства проведут осмотр места происшествия, по окончанию которого будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, утром 11 ноября в жилом доме в Сергиево-Посадском районе Подмосковья взорвался газ. ЧП произошло в поселке Загорские Дали.

По данным спасателей, бытовой газ взорвался в 9-этажном жилом доме. Есть разрушения между восьмым и девятым этажами, повреждены четыре квартиры. Погибли четыре человека, еще шестеро госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Расследование инцидента взял под личный контроль губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.