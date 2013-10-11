Директор структуры "Оборонсервиса" стал фигурантом уголовного дела

Фото: ИТАР-ТАСС

Главная военная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении директора одной из структур "Оборонсервиса". Глава фирмы подозревается в злоупотреблении полномочиями.

Согласно материалам дела, гендиректор "1025 Управление начальника работ", взяв на себя управление компанией, не стал принимать никаких мер по ликвидации задолженности фирмы.

Вместо этого он "всячески способствовал увеличению размера долга", что привело к банкротству предприятия. Для этого он зарегистрировал по юридическому адресу управления подконтрольную фирму и без заключения договоров передал последней строительную технику и оборудование стоимостью свыше 1,4 миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба Главной военной прокуратуры, тем самым он ограничил возможности хозяйственной деятельности своего предприятия. Всю прибыль, полученную от незаконной аренды, он использовал в личных целях.

После вмешательства военных прокуроров ОАО "Оборонсервис" заявило в суд о приостановлении процедуры банкротства, а также о признании сделок по передаче имущества недействительными. В настоящее время вся техника возвращена.