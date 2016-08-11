Форма поиска по сайту

11 августа 2016, 16:23

Происшествия

Раскрываемость убийств в столице превысила 90 процентов

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Раскрываемость тяжких преступлений в Москве в первом полугодии этого года превысила 90 процентов, сообщается в отчете про итогам работы столичного ГСУ Следственного комитета.

Согласно статистике, процент раскрываемости убийств составил 91,4, изнасилований и покушений на изнасилование – 97,9, а умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 94,6 процента.

Руководитель ГСУ Александр Дрыманов, выступая на заседании, отметил, что усилия управления в первом полугодии были сосредоточены на оперативном и качественном расследовании, укреплении взаимодействия с правоохранительными органами и властью Москвы, а также на активном сотрудничестве с общественностью и СМИ.

