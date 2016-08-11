СК начал проверку по факту гибели рабочего в Орехово-Зуеве

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи выясняют обстоятельства смерти 57-летнего рабочего во время ремонта в подмосковном Орехово-Зуеве, сообщает пресс-служба областного главка Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в помещении склада на улице Ленина. Трое мужчин производили работы по восстановлению отопительной системы. Один из них болгаркой на земле отпиливал часть трубы, и в какой-то момент произошел хлопок, в результате которого один мужчина погиб, второй получил ожоги и был госпитализирован.

К ликвидации последствий привлекалось шесть единиц техники, 18 человек, в том числе от МЧС – семь человек и две единицы техники.

Сейчас следователи устанавливают, что послужило причиной взрыва. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.