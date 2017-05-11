Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая 2017, 18:44

Происшествия

Обвинение по делу о теракте в Петербурге предъявили еще трем фигурантам

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Еще троим фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга предъявлено обвинение. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Сейфулле Хакимову, Азамжону Махмудову и Дилмуроду Муидинову инкриминируются преступления по статье "Террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств". В ближайшее время обвинение предъявят остальным фигурантам дела.

Ранее 11 мая обвинение по той же статье предъявили Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову.

Взрыв в метрополитене Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь". В результате теракта погибло 16 человек, включая террориста-смертника.

Еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания". Специалисты обезвредили его.

По данным правоохранительных органов, теракт мог финансироваться из Турции членами международной террористической группы.

В причастности к организации атаки подозревают десять человек. Четверо из них находятся в Москве, еще шестеро – в Петербурге.

следствие

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика