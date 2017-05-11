Обвинение по делу о теракте в Петербурге предъявили еще трем фигурантам

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Еще троим фигурантам дела о теракте в метро Санкт-Петербурга предъявлено обвинение. Об этом сообщает официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Сейфулле Хакимову, Азамжону Махмудову и Дилмуроду Муидинову инкриминируются преступления по статье "Террористический акт; незаконные приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств". В ближайшее время обвинение предъявят остальным фигурантам дела.
Ранее 11 мая обвинение по той же статье предъявили Бахраму Эргашеву, Ибрагимжону Эрматову и Махамадюсуфу Мирзаалимову.
Еще одно неразорвавшееся взрывное устройство было обнаружено на станции метро "Площадь Восстания". Специалисты обезвредили его.
По данным правоохранительных органов, теракт мог финансироваться из Турции членами международной террористической группы.
В причастности к организации атаки подозревают десять человек. Четверо из них находятся в Москве, еще шестеро – в Петербурге.