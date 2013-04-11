Завершено следствие по делу экс-зампрокурора Подмосковья Игнатенко

Завершено следствие по делу бывшего зампрокурора Московской области Александра Игнатенко .

Он проходит главным обвиняемым по делу о "крышевании" нелегального игорного бизнеса, организованного бизнесменом Назаровым в Подмосковье. Кроме того, Игнатенко подозревали в мошенничестве с земельными участками на сумму 2 миллиона рублей.

В январе 2012 года экс-зампрокурор Подмосковья был задержан польской полицией на горнолыжном курорте в Закопане. Польская сторона согласилась экстрадировать Игнатенко в Россию и 7 февраля он был доставлен в Москву.

Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в размере 33 миллионов рублей в рамках "игорного дела". Игнатенко отказался сотрудничать со следствием, считая, что его дело ведется с процессуальными нарушениями. Дело о мошенничестве с земельными участками в отношении Игнатенко было прекращено в связи с условиями польской стороны.

В марте суд продлил арест Игнатенко до 1 июля 2013 года.