Главу фирмы-"однодневки" будут судить за отмывание 90 млн долларов

Фото: ИТАР-ТАСС

Утверждено обвинительное заключение по делу директора фирмы за вывод за границу 90 миллионов долларов, сообщает пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в 2011-2012 годах ряд компаний заключил контракт на поставку в Россию из Канады электрогенераторов. Одной из таких компаний было общество с ограниченной ответственностью "Адамант".

Руководителем фирмы являлся 35-летний Владимир Борисов. Оформление грузов из-за рубежа проходило на одном из постов Московской областной таможни. Работники таможни не заметили, что документы на ввоз генераторов были сфальсифицированы.

На деле никакие генераторы на территорию России не ввозились, а 90 миллионов долларов Борисов незаконно перечислил на счета иностранной фирмы.

Борисову предъявлено обвинение по статье "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте". Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.