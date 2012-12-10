Все арестованные по "игорному делу" отпущены на свободу

Фото: ИТАР-ТАСС

Последних арестованных по делу о "крышевании" правоохранительными органами незаконного игорного бизнеса в Подмосковье выпустили из СИЗО. Из полутора десятков обвиняемых по этому делу за решеткой в России не осталось никого. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Экс-милиционеры Фарит Темиргалиев и Михаил Куликов вышли на свободу в ночь на субботу, когда истек отведенный законом лимит их содержания под стражей.

Оперативники были арестованы 7 июня 2011 года в ФСБ России, когда пришли давать показания по игорному делу. Их обвинили в получении взяток от предпринимателя и владельца подпольной сети игорных автоматов в 15 городах Мособласти Ивана Назарова.

За весь период расследования уголовного дела о незаконном игорном бизнесе в Подмосковье за решеткой побывали около полутора десятков человек.

"Все они остаются обвиняемыми по разным статьям УК РФ, но под арестом ни одного фигуранта дела не осталось", – подчеркивает "Ъ".

В настоящий момент в российском СИЗО может оказаться лишь бывший замглавы подмосковной прокуратуры Александр Игнатенко, которого следствие считает предполагаемым организатором коррупционной схемы. Но из-за путаницы с документами экстрадиция Игнатенко из Польши приостановлена.