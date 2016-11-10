Возбуждено уголовное дело по факту падения школьника в яму с кипятком

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту падения школьника в дренажный колодец с горячей водой, сообщает телеканал "Москва 24".

Несчастный случай произошел 9 ноября около семи часов вечера в 3-м квартале Капотни. Там прорвало подземную трубу и образовался провал в грунте. Но из-за сильного снега ямы не было видно.

По словам свидетелей, ребенок встал на асфальт, поскользнулся и свалился в яму с горячей водой. Его друг попытался его вытащить, но тоже упал.

Подросток получил ожоги 30 процентов поверхности тела и находится в реанимации. Его приятель получил ожог стопы площадью четыре процента. Его состояние врачи оценивают, как удовлетворительное.