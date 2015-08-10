В связи с авиакатастрофой на Истре возбудили второе уголовное дело

По факту авиакатастрофы в Подмосковье возбуждено второе уголовное дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено в связи с авиакатастрофой на Истринском водохранилище. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц.

По данным следствия, гидроплан оказался на недопустимо низкой высоте и пересек курс полета вертолета, который в этот момент взлетал. "В результате левый "поплавок" гидроплана зацепил винт вертолета и произошло крушение. Но это пока только предварительная информация", – говорится в сообщении СК.

Столкновение вертолета Robinson-44 и гидроплана Cessna произошло вечером в субботу, 8 августа, возле деревни Алехново в 500 метрах от берега Истринского водохранилища. Вертолетом управлял чемпион мира по мотопарапланерному спорту Вадим Бухтияров.

Катастрофа унесла жизни девяти человек, в том числе троих детей. Двое из них находились на борту гидросамолета, один летел на вертолете.

Спасатели обнаружили тела восьми погибших. Еще одного человека разыскивают спасатели, которые на данный момент обследовали более 500 квадратных метров дна Истринского водохранилища.

Всего в операции задействовано более 120 человек личного состава и около 40 единиц спецтехники. "Главная цель спасателей на данный момент – обнаружение тела девятого погибшего. Дно Истринского водохранилища в районе крушения воздушных судов обследовано эхолотами и водолазами – уже исследовано 500 квадратных метров", – сообщили в пресс-службе подмосковного правительства.

Водолазы ищут в Истринском водохранилище тело девятой жертвы

Гидросамолет уже подняли со дна водохранилища. По предварительным данным, оба летательных аппарата столкнулись на высоте, не превышающей 100 метров.

По мнению специалистов, столкновение могло произойти из-за ошибки пилотирования. Кого из пилотов – пока не установлено. Расследованием авиакатастрофы занялась специальная комиссия, сформированная при Международном авиационном комитете.

Ранее Росавиация предложила ужесточить наказание за нарушения правил использования воздушного пространства. Сейчас штрафы составляют до 5 тысяч рублей для граждан, до 500 тысяч – для юридических лиц.