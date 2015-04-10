Учительнице из Подмосковья предъявлено обвинение в "заказе" ученика

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Следователи подмосковного главка СК предъявили обвинение учительнице, "заказавшей" ученика, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщину обвиняют в "Организации приготовления к убийству несовершеннолетнего по найму". Свою вину фигурантка дела отрицает.

По данным следствия, учительница в марте 2015 года "из личной неприязни" решила нанять киллера для убийства 15-летнего школьника. Она обратилась к жителю Шатуры с просьбой подыскать киллера. Тот согласился, но сообщил о происходящем в полицию.

2 апреля подозреваемая встретилась с найденным посредником "киллером", роль которого выполнял полицейский, и посулила ему 100 тысяч рублей за убийство.

7 апреля он позвонил злоумышленнице и сказал, что якобы убил подростка. В момент передачи денег учительница была задержана.

На допросе у следователя подозреваемая полностью отрицала свою причастность к преступлению, поясняя, что находилась в машине мужчины для покупки мобильного телефона, и именно для этого она передала ему деньги. Позже ее арестовали.