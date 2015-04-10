Число погибших при кораблекрушении в Охотском море увеличилось до 57 человек

Фото: marinetraffic.com/ТАСС

До 57 человек увеличилось число погибших членов экипажа траулера "Дальний Восток", сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя морского координационно-спасательного подцентра Росморречфлота Артура Рец.

"Тело еще одного погибшего было найдено при вскрытии ящиков (с телами погибших), во время проведения следственных действий", - сообщил представитель ведомства. По его словам, в одном из ящиков находились два тела вместо одного. Скорее всего, это случилось, когда тела упаковывали на одном из судов, работавших на месте кораблекрушения.

Таким образом, число погибших членов экипажа траулера "Дальний Восток" официально составило 57 человек. Число выживших не изменилось - 63 человека. Без вести пропавшими считаются 12 человек.

Напомним, в ночь на 2 апреля в Охотском море затонул рыболовецкий траулер "Дальний Восток". На борту находилось 132 пассажира и члена экипажа, 78 из которых – россияне, остальные – граждане Мьянмы, Вануату, Латвии и Украины.

Поиски на месте крушения сегодня продолжаются. Активное обследование места кораблекрушения ведет судно "Млечный путь", которое, как и затонувший "Дальний Восток" принадлежит сахалинской компании "Магеллан". Кроме того, пассивный поиск продолжают более 40 рыболовецких судов, занятых на промысле в районе катастрофы.