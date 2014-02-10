В крови подростка, устроившего стрельбу в школе, наркотиков не нашли

Фото: ИТАР-ТАСС

В крови ученика 10-го класса, устроившего стрельбу в московской школе №263, не обнаружили наркотиков, сообщил начальник управления ФСКН России по Москве Вячеслав Давыдов.

«Были проведены анализы, но ничего такого не обнаружено», - подчеркнул В.Давыдов.

Он отметил, что такие распространенные среди подростков наркотические средства, как спайсы, серьезно влияют на психику человека.

Напомним, днем в понедельник, 3 февраля, ученик 10 класса школы №263 в Отрадном захватил одноклассников в заложники. Вооруженный подросток застрелил учителя географии и полицейского, который прибыл на место ЧП после сигнала "тревожной" кнопки охраны. Еще один сотрудник полиции с тяжкими ранениями был доставлен на вертолете в НИИ Склифосовского. Злоумышленника удалось обезвредить. Никто из детей не пострадал.

Ученики школы получили психологическую помощь. Следственные органы изъяли записи камер наружного наблюдения, установленных на здании учебного заведения. Мэрия рассматривает вопрос о внедрении системы полноценного видеонаблюдения внутри общеобразовательных учреждений.