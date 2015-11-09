Версия теракта рассматривается как причина крушения А321

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Версия теракта рассматривается в качестве причины крушения самолета Airbus A321 над Синаем. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, передает МИА "Россия сегодня".

"Вероятность террористического акта, естественно, сохраняется в качестве причины того, что произошло", – заявил Медведев.

Он подчеркнул, что рассмотрение вопроса о причинах катастрофы "все еще идет". В связи с этим премьер напомнил о принятом решении прекратить авиасообщение с Египтом и вывезти оттуда российских туристов.

Напомним, утром 31 октября на территории Синайского полуострова произошла авиакатастрофа, унесшая жизни 224 человек. Через 30 минут после взлета с радаров пропал лайнер Airbus А321 компании "Когалымавиа", совершавший рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург. Самолет начал стремительно терять высоту и вскоре столкнулся с землей.

В результате трагедии никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не выжил.

В настоящее время ведется расследование причин аварии. В СКР возбудили уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц", а также "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

8 ноября Владимир Путин подписал указ о временном запрете перелетов из России в Египет.