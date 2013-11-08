Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 ноября 2013, 14:56

Происшествия

Обвиняемого в 9 убийствах экстремиста Горячева экстрадируют в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

Из Сербии в Россию 8 ноября экстрадируют лидера экстремистского сообщества БОРН Илью Горячева, сообщает пресс-служба МВД России.

Он подозревается в причастности к убийствам судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и адвоката Станислава Маркелова, а также в убийстве еще семерых человек и двух покушениях на убийство.

Ссылки по теме


Горячев обвиняется по статьям "Создание банды", "Убийство", "Незаконный оборот огнестрельного оружия" и "Создание экстремистского сообщества".

Напомним, что в мае 2013 года Илью Горячева задержала сербская полиция. Также на Украине был задержан один из участников БОРНа Михаил Волков.

Сайты по теме


следствие экстрадиция Сербия Илья Горячев

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика