Обвиняемого в 9 убийствах экстремиста Горячева экстрадируют в Россию

Фото: ИТАР-ТАСС

Из Сербии в Россию 8 ноября экстрадируют лидера экстремистского сообщества БОРН Илью Горячева, сообщает пресс-служба МВД России.

Он подозревается в причастности к убийствам судьи Московского городского суда Эдуарда Чувашова и адвоката Станислава Маркелова, а также в убийстве еще семерых человек и двух покушениях на убийство.

Горячев обвиняется по статьям "Создание банды", "Убийство", "Незаконный оборот огнестрельного оружия" и "Создание экстремистского сообщества".

Напомним, что в мае 2013 года Илью Горячева задержала сербская полиция. Также на Украине был задержан один из участников БОРНа Михаил Волков.