Вымогателям из юрфирмы предъявлено новое обвинение

Следователи столичного главка полиции предъявили новое обвинение главе и сотрудникам юрфирмы, вымогавшим у коммерсанта 3,5 миллиона долларов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В ходе расследования дела был выявлен аналогичный эпизод, а сумма ущерба, причиненного другому потерпевшему, составила около 300 тысяч долларов.

Напомним, в феврале этого года были задержаны руководитель и два работника юридической фирмы. Они подозреваются в афере на 3,5 миллиона долларов.

По версии следствия, в декабре 2013 года подозреваемым стало известно, что у совладельца одного из крупнейших предприятий сферы вторичной цветной металлургии вышел конфликт, который привел к разрыву сделки между собственниками предприятия.

Один из обвиняемых ранее оказывал совладельцу предприятия юридическое сопровождение бизнеса и, таким образом, поспособствовал срыву сделки. В ходе разрешения конфликта он привлек подельников, которых представил как сотрудников правоохранительных органов.

Потерпевший согласился и передал за "услуги" мнимым сотрудникам ведомства 1,2 миллиона долларов. В конце ноября 2013 года участники ОПГ предоставили документы, подтверждающие завершение проблемной сделки. Кстати, подписи оказались поддельными.

Бумаги вызвали у потерпевшего сомнение, и он потребовал организовать встречу с продавцами, но участники преступной группы уклонились. В результате предприниматель отказался от услуг юриста и его соучастников, задействовав других помощников.

Позже аферистам стало известно о том, что сделке успешно завершена, и они вновь навязали встречу с бизнесменом, убедив его в том, что приобретение части бизнеса якобы организовано с их помощью, за что они потребовали у предпринимателя 3,5 миллиона долларов – по их словам, за эту сумму они выкупили реализуемую долю у фактического собственника.

В случае несоблюдения требований обвиняемые пригрозили предпринимателю проблемами, связанными с уголовным преследованием и проверкой деятельности его предприятий. Для убедительности они даже направляли фальшивые повестки в его адрес и провели инсценировку попытки его задержания.

Потерпевший обратился в правоохранительные органы, и полиция совместно с ФСБ задержала злоумышленников в момент получения части требуемой суммы.