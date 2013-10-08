Летевший в Египет авиадебошир стал фигурантом уголовного дела

Фото: ИТАР-ТАСС

Полиция возбудила уголовное дело в отношении авиадебошира с рейса Москва – Шарм-эль-Шейх.

Как сообщили M24.ru в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО, дело возбуждено по статье "Побои, совершенные из хулиганских побуждений".

Напомним, 6 октября с самолета в Шереметьево сняли хулигана, который ударил сотрудника авиакомпании и угрожал ему убийством. Кроме того, при задержании дебошир оказал активное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов.