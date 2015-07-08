Фигуранты дела об убийстве Немцова пройдут психиатрическую экспертизу

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Все пятеро обвиняемых по делу об убийстве Бориса Немцова в ближайшее время пройдут психиатрическую экспертизу, сообщает "Интерфакс".

В настоящее время следствие назначает проверки, некоторых обвиняемых уже ознакомили с соответствующими постановлениями.

Напомним, Борис Немцов был убит в ночь на 28 февраля во время прогулки по Большому Москворецкому мосту. Неизвестные выпустили в политика четыре пули, выстрелы оказались смертельными.

Обвиняемыми по делу проходят пять человек: Анзор Губашев, Хамзат Бахаев, Шадид Губашев, Тамерлан Эскерханов и Заур Дадаев. Шестой подозреваемый при задержании покончил с собой. Фигурантам предъявлено обвинение по статье "Убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Незаконный оборот оружия".