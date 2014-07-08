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Происшествия

08 июля 2014, 14:57

Директора московского автосалона будут судить за мошенничество

следствие уголовные дела суды автосалоны аферы мошенничества

Фото: ИТАР-ТАСС

Директора одного из столичных автосалонов будут судить за мошенничество, сумма ущерба от которого составила миллион рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В мае 2013 года аферист заключил с одним из клиентов договор комиссии на реализацию Audi. Затем обвиняемый нашел покупателя на иномарку, заключил с ним подложный договор от имени фиктивной фирмы и продал машину за 240 тысяч рублей, присвоив себе деньги.

Для придания своим действиям правомерности, гендиректор сообщил клиенту о том, что есть желающий приобрести его автомобиль за 150 тысяч рублей, и подписал с ним допсоглашение к договору комиссии. Однако на счет клиента аферист перечислил только 10 тысяч рублей, обещая доплатить остаток. В действительности злоумышленник не намеревался отдавать деньги потерпевшему.

Правоохранители установили, что подобным образом были обмануты шесть человек.

Задержать афериста удалось 28 мая 2014 года, ему предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

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