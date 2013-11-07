Свидетель по "делу Буданова" признался, что получал деньги от адвоката

Юсуп Темерханов. Фото: ИТАР-ТАСС

Следственный комитет располагает видеозаписью, на которой свидетель по делу об убийстве Буданова признается в получении денег от адвоката обвиняемого Мурада Мусаева.

"Следствие располагает видеозаписями, подтверждающими противоправные действия адвоката", - заявил глава пресс-службы СКР Владимир Маркин.

Между тем у "Российской газеты" есть запись, на которой свидетель, имя которого не называется, сообщает следствию, что получил деньги за то, что приехал в Москву и сказал на заседании, что не узнает в подсудимом убийцу офицера.

Напомним, по версии следствия, в январе этого года адвокат Мурад Мусаев, защищая Юсупа Темерханова, подкупил двоих свидетелей по уголовному делу об убийстве полковника Юрия Буданова. От участников процесса потребовали дать ложные показания о невиновности Темерханова.

Также у следствия есть основания полагать, что Мусаев вмешивался в работу присяжных заседателей. Членов коллегии присяжных запугивали, убеждая вынести подсудимому оправдательный вердикт.

Напомним, полковник Юрий Буданов был застрелен летом 2011 года на Комсомольском проспекте. По подозрению в совершении этого преступления был задержан уроженец Чечни Юсуп Темерханов. 7 мая этого года он был приговорен к 15 годам лишения свободы.