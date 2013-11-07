Адвоката подсудимого по делу Буданова заподозрили в подкупе свидетелей

Фото: ИТАР-ТАСС

Адвоката подсудимого по процессу об убийстве полковника Юрия Буданова Мурада Мусаева заподозрили в подкупе свидетелей по этому делу. Правоохранители считают, что защитник Юсупа Темерханова требовал от двух свидетелей изменить их первоначальные показания.

По версии следствия, в январе этого года адвокат Мурад Мусаев, защищая Юсупа Темерханова, совместно с неустановленными лицами подкупил двух свидетелей по уголовному делу об убийстве полковника Юрия Буданова, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. От участников процесса потребовали дать ложные показания о невиновности Темерханова.

Также у следствия есть основания полагать, что Мусаев вмешивался в работу присяжных заседателей. Членов коллегии присяжных запугивали, убеждая вынести подсудимому оправдательный вердикт. Тем, кто отказывался, предлагали выйти из судебного процесса, сославшись на несуществующие обстоятельства.

По данным фактам возбуждены два уголовных дела по статьям "Подкуп свидетелей" и "Вмешательство в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия".

Дела объединены в одно производство, ведется расследование.

Напомним, бывший офицер-танкист, ветеран обеих чеченских войн Юрий Буданов был убит в 2011 году в Москве. В 2003 году суд признал его виновным в похищении и убийстве 18-летней девушки Эльзы Кунгаевой во время боевых действий. Буданов был лишен ордена Мужества и воинского звания "полковник" и приговорен к 10 годам колонии. В 2009 году его освободили из тюрьмы условно-досрочно.