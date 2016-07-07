Инструктор лагеря не виновен в гибели детей на Сямозере – МЧС

Фото: ТАСС/Игорь Подгорный

В МЧС Карелии не считают 19-летнего инструктора лагеря на Сямозере Валерия Круподерщикова виновным в гибели детей. По словам главы ГУ МЧС по республике Сергея Шугаева, юноша стал жертвой обстоятельств, сообщает "Интерфакс".

"Зачем такого парня брать, да еще и на столь ответственную работу. Его еще надо за ручку водить, а его берут в инструкторы и надеются на то, что он все знает. Это студент, который проходит практику. Он не понимает, насколько ответственна эта задача, ему сказали – он пошел", – заявил Шугаев.

Ранее в Следственном комитете России заявили, что в деле Круподерщикова найдены смягчающие обстоятельства. "Он предпринимал попытки спасти детей", – подчеркнул Маркин. По мнению официального представителя СКР, инструкторы выполняли приказ своих руководителей.

18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Парк-отель "Сямозеро" на лодках попали в шторм на озере в Пряжинском районе республики. На воде находились 47 детей и четыре взрослых инструктора. Из-за ухудшения погоды лодки перевернулись и затонули. 14 детей погибли, остальных удалось спасти.

Возбуждены уголовные дела по двум статьям. Директору "Парк-отеля "Сямозеро" Елене Решетовой и ее заместителю Вадиму Виноградову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц". Руководителю Роспотребнадзора по республике Карелия Анатолию Коваленко предъявлено обвинение по статье "Халатность".

Решетова и Виноградов находятся под арестом до 19 августа, а Коваленко – под домашним арестом на тот же срок.