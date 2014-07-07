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Происшествия

07 июля 2014, 21:05

Мосгорсуд отменил продление срока домашнего ареста Баумгертнеру

следствие суды Следственный комитет России Уралкалий Владислав Баумгертнер

Мосгорсуд признал незаконным продление срока домашнего ареста экс-директору "Уралкалия" Владиславу Баумгертнеру, которого обвиняют в злоупотреблении своими полномочиями, сообщает в понедельник, 7 июля, "Интерфакс".

Судом отменено постановление о продлении срока домашнего ареста, а само дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд Москвы. По словам адвоката Дмитрия Шашкова, защита оказалась довольной таким решением суда.

Напомним, Баумгертнера арестовали в Минске в конце лета 2013 года. Тогда СК Белоруссии предъявил ему обвинение по статье "Злоупотребление властью и служебными полномочиями". 22 ноября Баумгертнера экстрадировали в Россию. 10 декабря его поместили под домашний арест, срок которого неоднократно продлевали.

В настоящее время дело Баумгертнера находится в производстве Следственного комитета России. Экс-директор "Уралкалия" обвиняется в использовании полномочий вопреки законным интересам организации в целях извлечения выгоды и преимуществ для себя и других лиц.

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