07 мая 2013, 17:39

Происшествия

Расследование причин гибели Березовского затягивается на 2 месяца

Фото: ИТАР-ТАСС

Расследование причин смерти российского бизнесмена Бориса Березовского затягивается. Первые результаты могут быть получены только через два месяца.

В настоящее время проходит очередная экспертиза, которая должна ответить на вопрос о возможности самоубийства Березовского. Коронеры ждут медицинской информации от полиции, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя офиса коронера.

Ранее сообщалось, что информация, касающаяся хода расследования по делу о смерти Березовского, может быть озвучена только на слушаниях. В настоящий момент, информации о том, когда состоятся открытые слушания - нет.

Также неизвестно когда будет похоронен скандально известный бизнесмен.

Напомним, Борис Березовский скончался в Лондоне 23 марта. Одному из наиболее значимых персонажей российской истории 1990-х было 67 лет. Причиной смерти Березовского стало удушение, рядом с телом бизнесмена обнаружили галстук.

В настоящий момент идет расследование дела, возбужденного по факту смерти Березовского. Пока полиция не может ответить на вопрос, была ли смерть опального олигарха убийством или самоубийством.

Сюжет: Смерть Бориса Березовского
Главное

