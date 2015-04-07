Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение фигуранту "дела Сугробова"

Фото: M24.ru

Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего заместителя начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Алексея Боднара, который является фигурантом дела о провокации взятки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Боднар полностью признал вину пошел на сделку со следствием. По словам источника агентства, с Бондаром заключено досудебное соглашение, предполагающее, что его дело будет слушаться в особом порядке без исследования доказательств. Материалы дела направлены для рассмотрения в Мосгорсуд.

Бывшему полицейскому грозит до 20 лет лишения свободы. Ранее Басманный суд продлил ему срок содержания под стражей до 15 мая.

По версии следствия, Бондар вместе с другими экс-сотрудниками антикоррупционного управления МВД России пытались подставить сотрудника ФСБ.

3 декабря 2014 года сотрудник антикоррупционного главка полиции Максим Назаров, давший показания на экс-начальника в рамках "дела Сугробова", получил пять лет колонии. Помимо тюремного заключения, Назарова оштрафовали на 250 тысяч рублей, лишили права занимать должности в органах сроком на два года и ограничили свободу на один год после выхода.

Кроме того, в сентябре получил три года условно один из "агентов" сотрудников главка, предприниматель Сергей Ласкин.